МЗС Британії підсвітили блакитно-жовтим на знак підтримки України

Увечері 16 лютого будівлю МЗС Британії підсвітили кольорами українського прапора.

Як повідомляє "Європейська правда", фото опублікували в офіційному Twitter.

"Міністерствозакордонних справ, співдружності та розвитку підсвічений кольорами українського прапора, щоб висловити солідарність з народом України", - зазначають у коментарі.

The Foreign, Commonwealth and Development Office is lit up with the colours of the Ukrainian flag as it stands in solidarity with the people of Ukraine. #StandwithUkraine pic.twitter.com/HOOcTNTbVI