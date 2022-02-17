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МЗС Британії підсвітили блакитно-жовтим на знак підтримки України

Четвер, 17 лютого 2022, 08:06

Увечері 16 лютого будівлю МЗС Британії підсвітили кольорами українського прапора.

Як повідомляє "Європейська правда", фото опублікували в офіційному Twitter.

"Міністерствозакордонних справ, співдружності та розвитку підсвічений кольорами українського прапора, щоб висловити солідарність з народом України", - зазначають у коментарі. 

Цього ж вечора кольорами українського прапора підсвітили також президентський палац у Словаччині.

Глава МЗС Британії: у разі вторгнення Путін не зупиниться на Україні

Нагадаємо, 17-18 лютого очікується візит до України міністерки закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс.

Глава МЗС Британії мала відвідати Київ ще на початку лютого, але захворіла на коронавірус.

Трасс 10 лютого їздила в Москву і на пресконференції посперечалась із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим про те, як розуміти розміщення близько 100 000 російських військових неподалік від українського кордону.

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