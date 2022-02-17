МЗС Британії підсвітили блакитно-жовтим на знак підтримки України
Увечері 16 лютого будівлю МЗС Британії підсвітили кольорами українського прапора.
Як повідомляє "Європейська правда", фото опублікували в офіційному Twitter.
"Міністерствозакордонних справ, співдружності та розвитку підсвічений кольорами українського прапора, щоб висловити солідарність з народом України", - зазначають у коментарі.
The Foreign, Commonwealth and Development Office is lit up with the colours of the Ukrainian flag as it stands in solidarity with the people of Ukraine. #StandwithUkraine pic.twitter.com/HOOcTNTbVI— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) February 16, 2022
Цього ж вечора кольорами українського прапора підсвітили також президентський палац у Словаччині.
Нагадаємо, 17-18 лютого очікується візит до України міністерки закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс.
Глава МЗС Британії мала відвідати Київ ще на початку лютого, але захворіла на коронавірус.
Трасс 10 лютого їздила в Москву і на пресконференції посперечалась із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим про те, як розуміти розміщення близько 100 000 російських військових неподалік від українського кордону.
Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.