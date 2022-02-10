Глави МЗС Британії і РФ у Москві обмінялися випадами щодо російської загрози для України

Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс та глава МЗС РФ Сєргєй Лавров на спільній пресконференції у Москві посперечались про те, як розуміти розміщення близько 100 000 російських військових неподалік від українського кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Лавров у своїй промові повторив позицію Росії про те, що інші держави "не мають зміцнювати свою безпеку за рахунок інших", поскаржився, що Україна ухиляється від виконання Мінських домовленостей у такому вигляді, як їх інтерпретує Росія, та висловив подив, що розміщення російських військ на території самої РФ викликає "такі гострі емоції" у Заходу.

"Ми сьогодні детально пояснювали, що російські сили знаходяться на власній території, на відміну від сотень і тисяч британських військових у Балтії, яких хочуть спрямувати в Румунію і Болгарію. На це була відповідь, що вони теж на своїй території, бо це країни НАТО… Заяви, що Росія не планує нападати, робить не тільки російська сторона - їх роблять також у Пентагоні, я нещодавно читав про це… Подібні заяви робить міністр оборони України, президент Зеленський. Але, здається, нашим західним колегам він потрібен лише як інструмент, щоб виводити Росію з рівноваги, і нікого не цікавить, що він думає і які це має наслідки для української економіки", - заявив Лавров.

Лавров також назвав спілкування з британською колегою "розмовою німого з глухим".

Ліз Трасс зауважила, що принцип "неподільності безпеки" не означає, що сусіди РФ не мають права захищати себе, чи приєднуватися до оборонних альянсів. Вона звернула увагу, що це спроби Росії дестабілізувати Україну і впливати на її геополітичний вибір, навпаки, ще більше зблизили її із Заходом і змусили НАТО посилювати свій східний фланг.

Вона зазначила, що на зустрічі знову отримала запевнення від російського колеги, що Росія не планує вторгнення в Україну.

"Але ми хочемо побачити, що ці слова підкріплюються, діями, і для цього потрібно, щоб війська і озброєння, розміщені під українським кордоном, були переміщені кудись інде - тому що зараз це виглядає загрозливо. І хоча ми хочемо якнайкращого вирішення цієї ситуації - критично важливо, щоб Британія і союзники бути готовими до всіх сценаріїв. тому ми надаємо оборонну підтримку Україні, посилюємо нашу підтримку у НАТО і готуємо жорсткіше законодавство щодо санкцій", - наголосила Ліз Трасс.

"У Росії є чіткий вибір. Вона може піти шляхом дипломатії, співпрацювати з НАТО для покращення безпекової ситуації у Європі - або продовжувати шлях, на який натякають, скупчивши свої війська на кордоні так, що це виглядає погрозою. Мета мого перебування у Москві - уникнути цього сценарію… Але цього не можна досягнути ціною суверенітету і територіальної цілісності України, чи ціною політики "відкритих дверей" НАТО", - підкреслила вона.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що ставки залишаються дуже високими на тлі побоювання щодо російського вторгнення в Україну, і попередив, що найближчі кілька днів, ймовірно, є "найнебезпечнішим моментом".

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