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Глава МЗС Британії напередодні візиту в Україну заразилась коронавірусом

Вівторок, 1 лютого 2022, 07:41

У міністра закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у понеділок ввечері за кілька годин до запланованої поїздки в Україну виявився позитивний результат на коронавірус.

Про це Трасс розповіла у Twitter, повідомляє "Європейська правда"

"На щастя, у мене було три дози, і я буду працювати з дому, поки буду ізолюватися", - зазначила Трасс.

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У вівторок Трасс повинна була відправитися до України для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським на тлі зростання напруженості через нарощування Росією військових сил на кордоні. 

Трасс стала другим міністром британського уряду, яка заразилась коронавірусом за кілька днів після того, як міністр освіти Надхім Захаві підтвердив у неділю, що у нього позитивний тест.

Очікується, що цього тижня до України прибуде британський прем’єр Борис Джонсон. За даними джерел, він та глава уряду Польщі Матеуш Моравецький планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною під час візиту в Київ.

Також днями очікується розмова Джонсона з президентом РФ Владіміром Путіним.

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Велика Британія Коронавірус

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