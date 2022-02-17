МИД Британии подсветили сине-желтым в знак солидарности с Украиной

Вечером 16 февраля здание МИД Британии подсветили цветом украинского флага.

Как сообщает "Европейская правда", фото было опубликовано в официальном Twitter.

"Министерство иностранных дел, содружества и развития подсвечено цветами украинского флага, чтобы выразить солидарность с народом Украины", - отмечают в комментарии.

The Foreign, Commonwealth and Development Office is lit up with the colours of the Ukrainian flag as it stands in solidarity with the people of Ukraine. #StandwithUkraine pic.twitter.com/HOOcTNTbVI — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) February 16, 2022

В этот вечер цветами украинского флага подсветили также президентский дворец в Словакии.

Напомним, 17-18 февраля ожидается визит в Украину министра иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс.

Глава МИД Британии должна была посетить Киев еще в начале февраля, но заболела коронавирусом.

10 февраля Трасс ездила в Москву и на пресс-конференции поспорила с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о том, как понимать размещение около 100 000 российских военных неподалеку от украинской границы.

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