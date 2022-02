МИД Британии подсветили сине-желтым в знак солидарности с Украиной

Вечером 16 февраля здание МИД Британии подсветили цветом украинского флага.

Как сообщает "Европейская правда", фото было опубликовано в официальном Twitter.

"Министерство иностранных дел, содружества и развития подсвечено цветами украинского флага, чтобы выразить солидарность с народом Украины", - отмечают в комментарии.

The Foreign, Commonwealth and Development Office is lit up with the colours of the Ukrainian flag as it stands in solidarity with the people of Ukraine. #StandwithUkraine pic.twitter.com/HOOcTNTbVI