Фінляндія хоче побудувати завод з виробництва тротилу на тлі нестачі снарядів

Уряд Фінляндії має намір якнайшвидше побудувати на своїй території завод із виробництва тротилу, аби надолужити дефіцит боєприпасів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, та просить допомоги в НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Дефіцит тротилу та інших вибухових речовин у Європі "вважається майже критичним", ідеться в матеріалі. Єдиний тротиловий завод у ЄС розташований у Польщі, але його обсяги виробництва недостатні для задоволення високого попиту.

Фінський міністр оборони Антті Хяккянен підтвердив Yle, що країна наполягає на будівництві заводу з виробництва тротилових вибухових речовин. "Рішення потрібно ухвалювати зараз, щоб виробництво могло розпочатися через рік-два", – каже він.

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Хяккянен каже, що завод має стати спільним спільним проєктом із країнами-союзниками Фінляндії, але поки немає остаточного рішення, де саме його будуватимуть.

Голова Міноборони Фінляндії підкреслив, що виробництво тротилу посідає центральне місце з огляду на ситуацію в Україні.

"Той, у кого першими закінчаться боєприпаси та сировина для них, програє. Той, у кого їх буде достатньо, може виграти війну", – пояснює він.

У грудні 2023 року міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен ухвалив рішення про збільшення потужностей з місцевого виробництва боєприпасів для того, щоб уможливити довгострокову підтримку України.