У Словаччині президентський палац підсвітили кольорами українського прапора

Президентський палац у Словаччині підсвітили блакитним і жовтим кольорами, щоб висловити солідарність з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", фото палацу опублікувала у своєму Twitter президентка країни Зузанна Чапутова.

"Зараз, коли Україна відзначає День єдності, президентський палац - у блакитно-жовтих кольорах на знак підтримки нашого сусіда. Символи важливі, але сильнішими нас робить наша єдність і рішучість у захисті демократії і свободи", - написала вона.

As #Ukraine marks the #UnityDay, the Presidential Palace is lit in blue & yellow 🇺🇦 as an expression of support to our neighbour. Symbols are important but it’s our unity & resolve to stand for democracy & freedom that makes us stronger. pic.twitter.com/6sRODzi8Ow — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) February 16, 2022

Раніше Зузана Чапутова засудила звернення Держдуми РФ до президента Владіміра Путіна з проханням визнати як "незалежні держави" тимчасово окуповані території України на Донбасі.

Нагадаємо, 15 лютого у Міноборони РФ заявили, що підрозділи Західного та Південного військових округів починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.

Водночас, розвідка США не підтверджує відведення військ Росії від українського кордону.

Про відсутність ознак деесклації сказав також генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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