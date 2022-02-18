До Литви прибув конвой військових з Німеччини для посилення бойової групи НАТО

Конвой німецької армії зі 130 солдатів та 60 транспортних засобів прибув до Литви у четвер, доставивши майже половину запланованого посилення для бойової групи НАТО.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив його, що німецькі солдати уповноважені боротися за захист Литви.

"Німецька армія знаходиться на нашій території, щоб захищати нас, і якщо Литві загрожуватиме небезпека, вони справді готові виконати свій обов'язок", - сказав Науседа.

Переміщення німецьких військових триватиме до кінця тижня, всього до Литви прибудуть 350 військовослужбовців та 100 транспортних засобів.

У вівторок колона артилерійських та розвідувальних підрозділів вийшла з Єгербрюка на сході Німеччини та пройшла сушею через Польщу. За нею протягом найближчих 2-3 днів підуть гаубиці на важких транспортних транспортерах.

"Військова присутність союзників у Литві є критично важливим фактором стримування", - заявив заступник міністра оборони Литви Маргіріс Абукявічюс.

Нагадаємо, німецькі винищувачі Eurofighter прибули на військову авіабазу на сході Румунії у рамках розгортання на східних флангах НАТО.

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