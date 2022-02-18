В Литву прибыл конвой военных из Германии для усиления боевой группы НАТО

Конвой немецкой армии из 130 солдат и 60 транспортных средств прибыл в Литву в четверг, доставив около половины запланированного усиления для боевой группы НАТО.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц заверил его, что немецкие солдаты уполномочены бороться за защиту Литвы.

"Немецкая армия находится на нашей территории, чтобы защищать нас, и если Литве грозит опасность, они действительно готовы выполнить свой долг", - сказал Науседа.

Перемещение немецких военных будет продолжаться до конца недели, всего в Литву прибудут 350 военнослужащих и 100 транспортных средств.

Во вторник колонна артиллерийских и разведывательных подразделений вышла из Егербрюка на востоке Германии и прошла по суше через Польшу. За ней в ближайшие 2-3 дня последуют гаубицы на тяжелых транспортных транспортерах.

"Военное присутствие союзников в Литве является критически важным фактором сдерживания", - заявил заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс.

Напомним, немецкие истребители Eurofighter прибыли на военную авиабазу на востоке Румынии в рамках развертывания на восточных флангах НАТО.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды