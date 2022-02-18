Німецькі винищувачі прибули в Румунію для посилення східного флангу НАТО

Німецькі винищувачі Eurofighter прибули на військову авіабазу на сході Румунії у рамках розгортання на східних флангах НАТО.

Про це йдеться у повідомленні ВВС Німеччини у Twitter, пише "Європейська правда".

Три винищувачі Eurofighter та близько 60 військовослужбовців приєднаються до італійських та румунських сил для виконання посилених місій з охорони повітряного простору протягом наступних трьох тижнів.

Німецькі військово-повітряні сили разом із британськими військово-повітряними силами виконували аналогічні завдання у Румунії у 2021 році.

Вони будуть розміщені на авіабазі Михайло Когелнічану на Чорному морі, куди раніше цього місяця було передислоковано близько 1000 американських військовослужбовців.

Нагадаємо, 17 лютого два іспанські винищувачі Eurofighter, розміщені у Болгарії в рамках місії НАТО, були екстрено підняті у повітря через загрозу над Чорним морем.

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