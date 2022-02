Німецькі винищувачі прибули в Румунію для посилення східного флангу НАТО

Німецькі винищувачі Eurofighter прибули на військову авіабазу на сході Румунії у рамках розгортання на східних флангах НАТО.

Про це йдеться у повідомленні ВВС Німеччини у Twitter, пише "Європейська правда".

Три винищувачі Eurofighter та близько 60 військовослужбовців приєднаються до італійських та румунських сил для виконання посилених місій з охорони повітряного простору протягом наступних трьох тижнів.

