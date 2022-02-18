У Польщі в результаті буревію загинули троє людей, 19 поранених

У четвер Польщею прокотився сильний буревій, в результаті якого троє людей загинули, 19 постраждали, пошкоджені були тисячі будинків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство PAP.

Як повідомила Державна пожежна служба Польщі, в четвер пожежники отримали понад 13,5 тисяч звернень, пов’язаних з ліквідацією наслідків негоди.

"Пожежники виявили 3038 пошкоджених будівель, як житлових, так господарських. В результаті сильного вітру три особи втратили життя, 19 – дістали поранення" - повідомив речник Державної пожежної служби Кароль Кежковський.

За його словами, здебільшого люди були травмовані зламаними гілками чи деревами.

Фото Державної пожежної служби Польщі

Двоє людей загинули в результаті падіння будівельного крану в Кракові, ще одна – в результаті падіння дерева на автомобіль.

Крім того, станом на ранок п’ятниці знеструмленими лишалися майже 50 тисяч домогосподарств.

Повідомляється, що на п’ятницю синоптики також прогнозують сильний вітер.