В Польше в результате урагана погибли три человека, 19 раненых

В четверг над Польшей пронесся сильный ураган, в результате которого три человека погибли, 19 пострадали, повреждены были тысячи домов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство PAP.

Как сообщила Государственная пожарная служба Польши, в четверг пожарные получили более 13,5 тысячи обращений, связанных с ликвидацией последствий непогоды.

"Пожарные обнаружили 3038 поврежденных зданий, как жилых, так хозяйственных. В результате сильного ветра три человека погибли, 19 - получили ранения", - сообщил представитель Государственной пожарной службы Кароль Кежковский.

По его словам, в основном люди травмированы сломанными ветками или деревьями.

Фото Государственной пожарной службы Польши

Два человека погибли в результате падения строительного крана в Кракове, еще один – в результате падения дерева на автомобиль.

Кроме того, к утру пятницы обесточенными оставались почти 50 тысяч домохозяйств.

Сообщается, что в пятницу синоптики также прогнозируют сильный ветер.