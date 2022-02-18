В Польше в результате урагана погибли три человека, 19 раненых
Пятница, 18 февраля 2022, 10:19
В четверг над Польшей пронесся сильный ураган, в результате которого три человека погибли, 19 пострадали, повреждены были тысячи домов.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство PAP.
Как сообщила Государственная пожарная служба Польши, в четверг пожарные получили более 13,5 тысячи обращений, связанных с ликвидацией последствий непогоды.
"Пожарные обнаружили 3038 поврежденных зданий, как жилых, так хозяйственных. В результате сильного ветра три человека погибли, 19 - получили ранения", - сообщил представитель Государственной пожарной службы Кароль Кежковский.
По его словам, в основном люди травмированы сломанными ветками или деревьями.
Два человека погибли в результате падения строительного крана в Кракове, еще один – в результате падения дерева на автомобиль.
Кроме того, к утру пятницы обесточенными оставались почти 50 тысяч домохозяйств.
Сообщается, что в пятницу синоптики также прогнозируют сильный ветер.