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У Кракові ураганний вітер перекинув будівельний кран, є загиблий

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Четвер, 17 лютого 2022, 13:22

Сильний вітер перекинув кран на будівництві у Кракові, в результаті чого чотири людини були травмовані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Пожежна служба Кракова отримала інформацію про подію невдовзі після 9 ранку у четвер.

Внаслідок аварії постраждали чотири людини. Усі вони будівельники. Одного з постраждалих врятувати не вдалося.

"Незважаючи на тривалу реанімацію, врятувати одну людину не вдалося. Двоє потрапили до лікарні", – розповів Себастьян Возняк представник Державної пожежної служби в Кракові.

 

На місці працюють вісім бригад пожежників.

"Повідомлено будівельний нагляд, Національну інспекцію праці та прокуратуру. Будуть перевірки, точні причини аварії будуть встановлені", - повідомили в поліції.

За даними Інституту метеорології та водного господарства, у Малопольському воєводстві зараз пориви вітру до 90 км/год. У найближчі години вітер поступово посилюватиметься, місцями пориви сягатимуть 115 км/год.

В останні години пожежники найчастіше виїжджали на ліквідацію наслідків негоди у вигляді зламаних дерев чи пошкоджених дахів у кількох повітах.

Як повідомлялося, німецька залізниця Deutsche Bahn призупинила відправлення потягів далекого прямування у кількох федеральних землях через сильний шторм, також спостерігаються перебої з рухом регіональних поїздів.

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