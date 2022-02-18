Кулеба: ніяких наступів та диверсій Україна не планує

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що чутки про нібито підготовку Україною наступу на окуповані райони Донбасу не відповідають дійсності.

Як пише "Європейська правда", заяву про це він опублікував вдень 18 лютого.

"Україна не проводить та не планує жодних наступальних операцій чи будь-яких диверсій на Донбасі. Ми категорично спростовуємо подібні повідомлення російської пропаганди. Україна продовжує залишатися відданою мирному, політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту", - наголосив Дмитро Кулеба.

Як раніше повідомила "Українська правда", 18 лютого в ОРДЛО оголосили масову евакуацію населення на територію Росії, аргументуючи це тим, що Україна нібито готує наступальну операцію.

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав жителів тимчасово окупованих регіонів України не вірити пропагандистським тезам про "український наступ".

Тим часом у США повідомили, що РФ у порівнянні з 30 січня майже подвоїла число військ біля кордонів України.