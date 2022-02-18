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Кулеба: никаких наступлений и диверсий Украина не планирует

Пятница, 18 февраля 2022, 17:02

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что слухи о якобы подготовке Украиной наступления на оккупированные районы Донбасса не соответствуют действительности.

Как пишет "Европейская правда", заявление об этом он опубликовал днем ​​18 февраля.

"Украина не проводит и не планирует никаких наступательных операций или каких-либо диверсий на Донбассе. Мы категорически опровергаем подобные сообщения российской пропаганды. Украина продолжает оставаться преданной мирному, политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Как ранее сообщила "Украинская правда", 18 февраля в ОРДЛО объявили массовую эвакуацию населения на территорию России, аргументируя это тем, что Украина якобы готовит наступательную операцию.

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал жителей временно оккупированных регионов Украины не верить пропагандистским тезисам об "украинском наступлении".

Между тем в США сообщили, что Россия по сравнению с 30 января почти удвоила число войск у границ Украины.

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Российский кризис Донбасс и ОРДЛО

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