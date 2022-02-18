"Ми знаємо російські методички": в МЗС Британії закликали не вірити провокаціям РФ

Міністерство закордонних справ Британії закликало Росію припинити ескалацію, зауваживши, що розвідка попереджала про плани Кремля створити привід для нової агресії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднили в офіційному Twitter.

"Розвідка розповідала про плани Росії створити привід для вторгнення в Україну. Ми знаємо методичку російської влади. Не давайте ввести себе в оману. Закликаємо Росію до деескалації і змістовних переговорів", - заявило МЗС Британії.

Intelligence has exposed Russian plans to engineer a pretext for the invasion of Ukraine.



We know the Russian Government's playbook. Do not be deceived.



We call on Russia to de-escalate, and to engage in meaningful talks.#StandWithUkraine pic.twitter.com/qrxMKTkANT — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) February 18, 2022

Як раніше повідомила "Українська правда", 18 лютого в ОРДЛО оголосили масову евакуацію населення на територію Росії, аргументуючи це тим, що Україна нібито готує наступальну операцію. Надвечір російські ЗМІ повідомили про "потужний вибух" у центрі окупованого Донецька, за "кілька десятків метрів від будівлі уряду ДНР".

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав жителів тимчасово окупованих регіонів України не вірити пропагандистським тезам про "український наступ".

В МЗС України також наголосили, що Україна не планує "наступальних операцій" та "диверсій", та закликали не залишати без реакції останні провокації.

Тим часом у США повідомили, що РФ у порівнянні з 30 січня майже подвоїла число військ біля кордонів України.

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