"Ми знаємо російські методички": в МЗС Британії закликали не вірити провокаціям РФ

Міністерство закордонних справ Британії закликало Росію припинити ескалацію, зауваживши, що розвідка попереджала про плани Кремля створити привід для нової агресії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднили в офіційному Twitter.

"Розвідка розповідала про плани Росії створити привід для вторгнення в Україну. Ми знаємо методичку російської влади. Не давайте ввести себе в оману. Закликаємо Росію до деескалації і змістовних переговорів", - заявило МЗС Британії.

Intelligence has exposed Russian plans to engineer a pretext for the invasion of Ukraine.



We know the Russian Government's playbook. Do not be deceived.



We call on Russia to de-escalate, and to engage in meaningful talks.#StandWithUkraine pic.twitter.com/qrxMKTkANT