Дуда зрадів 20-й річниці членства Польщі у Євросоюзі і між тим покритикував ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда у своєму зверненні до 20-ї річниці вступу країни у ЄС зосередився на позитивах, які Польщі дало членство, але включив і критичні ремарки напередодні європейських виборів.

Його заяву наводить RMF 24, повідомляє "Європейська правда".

Дуда наголосив, що 1 травня 2004 року було дуже вдалим днем ​​для Польщі, оскільки кілька поколінь мріяли про повернення до політичної спільноти західного світу – об’єднаної Європи. За його словами, "20 років нашої присутності в ЄС – це великий успіх для кожного з нас".

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"Тисячі інвестицій, відмінне використання європейських фондів, експансія польських компаній в Європі. Подивіться, як змінилася Польща за цей час. Ми чудово використали цей період", – підкреслив він.

Водночас Дуда зазначив, що "сьогодні ми є свідками великої суперечки про майбутній вигляд Європейського Союзу".

"Існують тривожні тенденції до федералізації, і говорять про зміни до договорів, які обмежуватимуть суверенітет держав-членів. Наша присутність у Європейському Союзі є сенсом існування Польщі, але ми підтримуємо Європу вільних націй! Європа батьківщини!" – зазначив польський президент.

Як він додав, політики та офіційні особи ЄС інколи "можуть бути важкими партнерами".

"Ми бачили це багато разів за останні роки. Інтереси бюрократії ЄС і деяких держав-членів часом суперечать польським. У ЄС щодня йде боротьба, жорстка боротьба за інтереси окремих країн, і їх потрібно відстоювати ефективно", – сказав Дуда.

Як він підкреслив, "саме тому вибори до Європарламенту, які відбудуться 9 червня, будуть такими важливими". "Від того, яких представників ми оберемо, залежатиме напрямок, в якому рухатиметься ЄС, і як будуть вестися польські справи в ЄС. Я заохочую вас брати участь у цих виборах", – заявив президент Польщі.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас заявила, що вступ її країни у ЄС 20 років тому дозволяє сьогодні допомагати Україні.

У вівторок з нагоди 20-річчя членства у ЄС 10 держав Євросоюзу біля штаб-квартири Єврокомісії підняли прапори цих країн.

1 травня 2004 року до ЄС приєдналися Кіпр, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина та Словенія.

На момент приєднання 10 держав членами ЄС були тільки 15 країн, тому це розширення називають "великим вибухом".