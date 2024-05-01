Греція збільшує склад пожежних спецпідрозділів на тлі зростаючої спеки

Греція збільшує до 1300 осіб кількість пожежників у спеціальних підрозділах і переймає тактику Сполучених Штатів, щоб спробувати обійти пожежі з флангу за допомогою повітряно-десантних підрозділів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За фінансової підтримки ЄС Афіни запустили програму вартістю 2,1 млрд євро з модернізації своїх можливостей реагування на стихійні лиха, замовивши нові літаки, що скидають воду, дрони, пожежні машини, навчальні центри та сенсорну мережу на основі штучного інтелекту для виявлення ранніх ознак задимлення й затоплення.

Але поки нове обладнання не надійшло, що має статися не раніше 2025 року, грецька влада подвоює зусилля з навчання та впровадження нових методів пожежогасіння, оскільки цього року очікується ще один складний сезон.

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Пожежонебезпечний сезон у Греції офіційно розпочинається 1 травня, але десятки пожеж вже загасили за останній місяць після того, як наприкінці березня температура почала сягати 30 градусів за Цельсієм, що значно вище, ніж попередні піки, зафіксовані за останнє десятиліття.

За словами місцевих пожежників, використання води більше не є їхньою основною зброєю проти пожеж, тому застосовують більш науковий підхід, за яким зокрема вимірюють вологість та вітер.

Нещодавно в населеному пункті Суда поблизу грецької військової бази на острові Крит була проведена евакуація після того, як серед низькорослої рослинності на дорожній розв'язці поблизу спалахнула пожежа.

Греція 7 квітня підвищила рівень загрози через лісові пожежі до другого найвищого.

Греція зафіксувала рекордну середню температуру взимку в 11,8 градуса за Цельсієм, а з початку квітня температура була надзвичайно високою. У вівторок у Ханьї на Криті температура досягла 31 градуса.

Як і в багатьох інших частинах Середземномор’я, минулого літа Греція постраждала від сильної спеки. 20 людей загинули і майже 175 тисяч гектарів землі згоріли у пожежах.