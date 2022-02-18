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"Мы знаем российские методички": в МИД Британии призвали не верить провокациям РФ

Пятница, 18 февраля 2022, 20:20

Министерство иностранных дел Британии призвало Россию прекратить эскалацию, отметив, что разведка предупреждала о планах Кремля создать повод для новой агрессии против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление обнародовано в официальном Twitter.

"Разведка рассказывала о планах России создать повод для вторжения в Украину. Мы знаем методичку российских властей. Не давайте ввести себя в заблуждение. Призываем Россию к деэскалации и содержательным переговорам", - заявил МИД Британии.

Как ранее сообщила "Украинская правда", 18 февраля в ОРДЛО объявили массовую эвакуацию населения на территорию России, аргументируя это тем, что Украина якобы готовит наступательную операцию. К вечеру российские СМИ сообщили о "мощном взрыве" в центре оккупированного Донецка, в "нескольких десятках метров от здания правительства ДНР". 

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал жителей временно оккупированных регионов Украины не верить пропагандистским тезисам об "украинском наступлении".

В МИД Украины также отметили, что Украина не планирует никаких наступательных операций и диверсий, и призвали мировое сообщество не оставлять без реакции последние провокации.

Между тем в США сообщили, что Россия по сравнению с 30 января почти удвоила число войск у границ Украины.

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