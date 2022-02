"Мы знаем российские методички": в МИД Британии призвали не верить провокациям РФ

Министерство иностранных дел Британии призвало Россию прекратить эскалацию, отметив, что разведка предупреждала о планах Кремля создать повод для новой агрессии против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление обнародовано в официальном Twitter.

"Разведка рассказывала о планах России создать повод для вторжения в Украину. Мы знаем методичку российских властей. Не давайте ввести себя в заблуждение. Призываем Россию к деэскалации и содержательным переговорам", - заявил МИД Британии.

Intelligence has exposed Russian plans to engineer a pretext for the invasion of Ukraine.



We know the Russian Government's playbook. Do not be deceived.



We call on Russia to de-escalate, and to engage in meaningful talks.#StandWithUkraine pic.twitter.com/qrxMKTkANT