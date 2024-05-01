Естонія почала закривати вночі пункт пропуску на кордоні з Росією

З 1 травня прикордонний пункт "Нарва-1" на кордоні Естонії та Росії перестав працювати цілодобово.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє естонський мовник ERR.

На КПП встановлено новий режим роботи з 7 ранку до 11 години вечора згідно з рішенням уряду.

Служба прикордонної охорони розраховує, що всі люди, які перетинають кордон, отримали інформацію про новий режим роботи і не опиняться в складній ситуації.

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"Якщо хтось там, можливо, залишиться, якщо ми побачимо, що хтось іде в бік нашого прикордонного пункту, то ми їх, звісно, перевіримо і пропустимо", – сказав керівник прикордонного пункту "Нарва-1" Марек Ліві.

Інформацію про те, що прикордонний пункт у Нарві переходить на новий режим роботи, естонська сторона передала російській.

Також всі автобусні компанії, які здійснюють перевезення за маршрутами до Санкт-Петербурга, скасували свої нічні рейси і ущільнили денний графік.

Зміни в роботі прикордонного пункту пов'язані з будівельними роботами на КПП в російському Івангороді, через що з 1 лютого було закрито можливість перетнути кордон на транспортних засобах.

За оцінкою МВС Естонії, це значно зменшило кількість осіб, які перетинають кордон через прикордонний пункт у Нарві.

Раніше Поліція безпеки Естонії заявила, що на прикордонних пунктах з Росією співробітники ФСБ систематично цькували, а в деяких випадках били громадян України, які намагалися вибратися в країни ЄС.