Прем’єрка Естонії: Вступ у ЄС 20 років тому дозволяє сьогодні допомагати Україні

Глава уряду Естонії Кая Каллас опублікувала звернення з нагоди 20-річння вступу своєї країни у ЄС, у якому окреслила приєднання до Євросоюзу як історію успіху.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Каллас наголосила, що Європейський Союз постійно розвивається, і протягом 20 років Естонія відігравала значну роль у формуванні цього розвитку.

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"Ми надійні партнери, наші думки цінують, і наші погляди враховують", – підкреслила прем’єрка Каллас у заяві, яку наводить офіційний сайт естонського уряду.

"Вступ Естонії до Європейського Союзу був історією успіху, що дозволяє нам тепер допомагати іншим країнам, включаючи Україну, на шляху до членства в ЄС", – додала вона.

Каллас підкреслила, що економіка Естонії та середні зарплати зросли майже в чотири рази після вступу до ЄС.

"За підтримки Європейського Союзу ми зробили значні інвестиції в різні сфери розвитку та інфраструктури нашої країни, забезпечуючи високу якість життя та безпеку для наших людей в Естонії", – сказала Каллас.

Вона також зазначила, що вступ до ЄС та Шенгенської зони надав народу Естонії свободу подорожувати, навчатися та працювати також в інших країнах-членах.

"Давайте пам’ятати, що Європейський Союз – це не "вони" там, у Брюсселі. Європейський Союз – це ми", – підкреслила Каллас.

У вівторок з нагоди 20-річчя членства у ЄС Естонії та ще 9 держав біля штаб-квартири Єврокомісії підняли прапори цих країн.

На момент приєднання 10 держав членами ЄС були тільки 15 країн, тому це розширення називають "великим вибухом".

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, як і Каллас, вважає розширення 2004 року "чудовою історією успіху".