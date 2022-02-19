Зеленский: нам не нужны санкции после бомбежки

Президент Владимир Зеленский считает, что западные санкции не будут иметь смысла, если они будут применены уже после российского вторжения.

Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, пишет "Европейская правда".

"Если весь мир понимает, что завтра высока вероятность эскалации со стороны России, и если РФ не отводит войска, я считаю, что никто ничего не хочет. Но сегодня даже вопрос превентивных публикаций о том, что произойдет, если будет война, даже этот вопрос не имеет поддержки. Тогда у меня возникает вопрос: если сейчас нельзя говорить о том, что будет применено, то будет ли это применено, если война будет?" - сказал Зеленский.

Он рассказал, что у него были споры с одним из лидеров, предупреждающим его о вторжении, но выступавшим против превентивных санкций.

"Нам говорят, что "у вас есть несколько дней - и начнется война". Я говорю: ок, примените сегодня санкции. Мне говорят, что мы применяем санкции, если будет война… Нам не нужны ваши санкции после того, как будет бомбардировка, или если у нас больше не будет границ, будут оккупированы (новые) части нашего государства. Зачем нам эти санкции?", - сказал Зеленский.

Ранее президент Еврокомиссии заявила, что Запад ограничит доступ РФ к финансовым рынкам в случае вторжения.

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