Британія підняла винищувачі через, ймовірно, російський літак біля Шотландії

Винищувачі Королівських повітряних сил Британії були підняті в повітря через не ідентифікований, ймовірно, російський літак на північ від Шотландії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Винищувачі Typhoon були підняті в повітря з бази Лоссімут, до них з бази Brize Norton в Оксфордширі приєднався заправний танкер Voyager.

Речник британських ВПС відмовився надати більше інформації про інцидент до його закінчення.

Окремі британські ЗМІ з посиланням на Міноборони стверджують, що йдеться про російський літак.

ВПС Британії регулярно перехоплюють літаки, які наближаються до того, що вони описують як "зону інтересів Великої Британії".

Сфера інтересів включає міжнародний повітряний простір, за який держава несе певну відповідальність, наприклад служби управління повітряним рухом.

У листопаді 2021 року Британія підняла винищувачі у відповідь на появу російських стратегічних бомбардувальників Ту-160.

Тоді чиновники заявили, що винищувачі супроводжували російський літак із "зони інтересів" і що бомбардувальники не заходили в повітряний простір Британії.