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Британия подняла истребители из-за, вероятно, российского самолета возле Шотландии

Среда, 2 февраля 2022, 15:51

Истребители Королевских воздушных сил Британии были подняты в воздух из-за не идентифицированного, вероятно, российского самолета к северу от Шотландии.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Sky News.

Истребители Typhoon были подняты в воздух из базы Лоссимут, к ним из базы Brize Norton в Оксфордшире присоединился заправочный танкер Voyager.

Представитель британских ВВС отказался предоставить больше информации об инциденте до его окончания.

Отдельные британские СМИ со ссылкой на Минобороны утверждают, что речь идет о российском самолете.

ВВС Британии регулярно перехватывают приближающиеся самолеты к тому, что они описывают как "зону интересов Великобритании".

Сфера интересов включает в себя международное воздушное пространство, за которое государство несет определенную ответственность, например службы управления воздушным движением.

В ноябре 2021 года Великобритания подняла истребители в ответ на появление российских стратегических бомбардировщиков Ту-160.

Тогда чиновники заявили, что истребители сопровождали российский самолет из "зоны интересов" и бомбардировщики не заходили в воздушное пространство Британии.

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Великобритания инциденты

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