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Литва заявила про явну підготовку Росії до нападу у напрямку Києва

Неділя, 20 лютого 2022, 16:18

Глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що рішення РФ і Білорусі продовжити спільні навчання свідчить про явну підготовку нападу у бік Києва. 

Про це Ландсбергіс написав у Twitter, реагуючи на новину з Мінська, повідомляє "Європейська правда".

"Російські війська залишаються у Білорусі, порушуючи всі гарантії виведення. Це явна підготовка до нападу на Україну у напрямку Києва та повзуча анексія Білорусі: переломний момент для безпеки країн НАТО, що межують з Білоруссю: Литви, Польщі, Латвії", - вважає литовський міністр закордонних справ.

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Він додав, що у цій ситуації зміцнення НАТО та запровадження санкцій ЄС є доречними.

Міністр оборони Білорусі заявив у неділю, що російські та білоруські війська продовжать перевірку своєї боєготовності після завершення спільних навчань -  це означає, що російські війська залишаться в Білорусі довше, ніж планувалось.

За словами міністра оборони Віктора Хреніна, Александр Лукашенко та президент Росії Владімір Путін ухвалили таке рішення "у зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі".

За оцінками Заходу, Росія перекинула в Білорусь близько 30 тисяч військових.

Президент України Володимир Зеленський, заявив, що не має даних про те, що Путін вирішив напасти на Україну. "Я не знаю, чого хоче президент Російської Федерації. Тому пропоную зустрітися (з російським президентом)", - сказав Зеленський у Мюнхені в суботу.

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