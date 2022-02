Литва заявила про явну підготовку Росії до нападу у напрямку Києва

Глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що рішення РФ і Білорусі продовжити спільні навчання свідчить про явну підготовку нападу у бік Києва.

Про це Ландсбергіс написав у Twitter, реагуючи на новину з Мінська, повідомляє "Європейська правда".

"Російські війська залишаються у Білорусі, порушуючи всі гарантії виведення. Це явна підготовка до нападу на Україну у напрямку Києва та повзуча анексія Білорусі: переломний момент для безпеки країн НАТО, що межують з Білоруссю: Литви, Польщі, Латвії", - вважає литовський міністр закордонних справ.

Він додав, що у цій ситуації зміцнення НАТО та запровадження санкцій ЄС є доречними.

Russian troops stay on in Belarus violating all guarantees to withdraw. It's a clear preparation to attack Ukraine towards Kyiv & creeping annexation of Belarus: game-changer for security of NATO countries bordering Belarus: 🇱🇹🇵🇱🇱🇻! NATO reinforcements & EU sanctions are in order