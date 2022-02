Литва заявила о явной подготовке России к нападению в направлении Киева

Глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис заявил, что решение РФ и Беларуси продолжить совместные учения свидетельствует о явной подготовке нападения в сторону Киева.

Об этом Ландсбергис написал в Twitter, реагируя на новость из Минска, сообщает "Европейская правда".

"Российские войска остаются в Беларуси, нарушая все гарантии вывода. Это явная подготовка к нападению на Украину в направлении Киева и ползучая аннексия Беларуси: переломный момент для безопасности стран НАТО, граничащих с Беларусью: Литвы, Польши, Латвии", - считает литовский министр. иностранных дел.

Он добавил, что в этой ситуации укрепление НАТО и введение санкций ЕС уместны.

Russian troops stay on in Belarus violating all guarantees to withdraw. It's a clear preparation to attack Ukraine towards Kyiv & creeping annexation of Belarus: game-changer for security of NATO countries bordering Belarus: 🇱🇹🇵🇱🇱🇻! NATO reinforcements & EU sanctions are in order