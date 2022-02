ЄС додав 5 осіб у санкційний список за російські вибори в окупованому Криму

Міністри закордонних справ ЄС затвердили санкції проти 5 осіб, які брали участь або сприяли виборам до Держдуми РФ в окупованому Росією Криму.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Міністри закордонних справ ЄС затвердили рішення про замороження активів та заборону в’їзду для ще 5 осіб за підрив територіальної цілісності України. Зазначені п’ятеро осіб обиралися або сприяли проведенню виборів до Держдуми РФ у Криму в 2021 році", - повідомив він.

the EU foreign ministers has now approved asset freezes and visa bans on 5 more people for undermining the territorial integrity of #Ukraine. The five were elected in or facilitated the Russian state duma vote from #Crimea back in 2021. #Russia