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ЄС додав 5 осіб у санкційний список за російські вибори в окупованому Криму

Понеділок, 21 лютого 2022, 11:13

Міністри закордонних справ ЄС затвердили санкції проти 5 осіб, які брали участь або сприяли виборам до Держдуми РФ в окупованому Росією Криму.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Міністри закордонних справ ЄС затвердили рішення про замороження активів та заборону в’їзду для ще 5 осіб за підрив територіальної цілісності України. Зазначені п’ятеро осіб обиралися або сприяли проведенню виборів до Держдуми РФ у Криму в 2021 році", - повідомив він. 

Ще одна держава приєдналась до Кримської платформи 

Про намір ЄС розширити санкційний список проти Росії за анексію Криму стало відомо наприкінці січня.

Кілька країн ЄС заявляли про необхідність відповіді Росії  "у зв'язку з триваючою русифікацією приєднаних територій". 

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Єврокомісія санкції Крим

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