ЕС добавил пять человек в санкционный список за российские выборы в оккупированном Крыму

Министры иностранных дел ЕС утвердили санкции против пяти человек, участвовавших или содействовавших выборам в Госдуму РФ в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Министры иностранных дел ЕС утвердили решение о замораживании активов и запрете въезда для еще пяти человек за подрыв территориальной целостности Украины. Указанные пять человек избирались или способствовали проведению выборов в Госдуму РФ в Крыму в 2021 году", - сообщил он.

the EU foreign ministers has now approved asset freezes and visa bans on 5 more people for undermining the territorial integrity of #Ukraine. The five were elected in or facilitated the Russian state duma vote from #Crimea back in 2021. #Russia