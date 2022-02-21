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ЕС добавил пять человек в санкционный список за российские выборы в оккупированном Крыму

Понедельник, 21 февраля 2022, 11:13

Министры иностранных дел ЕС утвердили санкции против пяти человек, участвовавших или содействовавших выборам в Госдуму РФ в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Министры иностранных дел ЕС утвердили решение о замораживании активов и запрете въезда для еще пяти человек за подрыв территориальной целостности Украины. Указанные пять человек избирались или способствовали проведению выборов в Госдуму РФ в Крыму в 2021 году", - сообщил он. 

Еще одно государство присоединилось к Крымской платформе

О намерении ЕС расширить санкционный список против России за аннексию Крыма стало известно в конце января.

Несколько стран ЕС заявляли о необходимости ответа России "в связи с продолжающейся русификацией присоединенных территорий".

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Еврокомиссия санкции Крым

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