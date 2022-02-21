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Макрон скликав радбез через намір РФ визнати ОРДЛО

Понеділок, 21 лютого 2022, 20:55

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок скликав раду з оборони та національної безпеки.

Про це повідомив Єлисейський палац, пише "Європейська правда" з посиланням на BFM-TV.

Відзначається, що Макрон скликав засідання радбезу в той час, як Кремль готується визнати незалежність тимчасово окупованих  територій ОРДЛО.

Еммануель Макрон у понеділок провів телефонну розмову з Путіним, під час якої президент РФ заявив йому про намір визнати "суверенітет" так званих "республік" ОРДЛО.

Макрон також провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським і з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, а також з главою Євроради Шарлем Мішелем і главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

Президент США Джо Байден у понеділок також проводить зустріч зі своєю командою з національної безпеки щодо Росії та України.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив у понеділок, якщо Росія визнає дві "республіки" ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС.

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо

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