Макрон скликав радбез через намір РФ визнати ОРДЛО

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок скликав раду з оборони та національної безпеки.

Про це повідомив Єлисейський палац, пише "Європейська правда" з посиланням на BFM-TV.

Відзначається, що Макрон скликав засідання радбезу в той час, як Кремль готується визнати незалежність тимчасово окупованих територій ОРДЛО.

Еммануель Макрон у понеділок провів телефонну розмову з Путіним, під час якої президент РФ заявив йому про намір визнати "суверенітет" так званих "республік" ОРДЛО.

Макрон також провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським і з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, а також з главою Євроради Шарлем Мішелем і главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

Президент США Джо Байден у понеділок також проводить зустріч зі своєю командою з національної безпеки щодо Росії та України.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив у понеділок, якщо Росія визнає дві "республіки" ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС.

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