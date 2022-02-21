Макрон созвал совбез из-за намерения Путина признать ОРДЛО

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник созвал совет по обороне и национальной безопасности.

Об этом сообщил Елисейский дворец, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.

Отмечается, что Макрон созвал заседание Совбеза, в то время как Кремль готовится признать независимость временно оккупированных территорий ОРДЛО.

Эммануэль Макрон в понедельник провел телефонный разговор с Путиным, во время которого президент РФ заявил ему о намерении признать "суверенитет" так называемых "республик" ОРДЛО.

Макрон также провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем, а также с главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Президент США Джо Байден в понедельник также проводит встречу со своей командой по национальной безопасности России и Украины.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, если Россия признает две "республики" ОРДЛО, он активирует санкционную процедуру ЕС.

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