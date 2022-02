Президент Естонії відреагував на визнання Путіним ОРДЛО

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Естонія ніколи не прийме рішення РФ визнати самопроголошені "республіки" на окупованих територіях Донбасу, та зауважив, що Путін шукає привід для війни.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву він оприлюднив у своєму Twitter після рішення президента РФ визнати ОРДЛО.

"Естонія ніколи не визнає протиправне рішення Росії визнати ОРДЛО. Вони - частина України у міжнародно визнаних кордонах, як і Крим. Вже видно, що Москва не серйозно заявляє про готовність до дипломатичного шляху, а шукає привід для війни", - заявив Алар Каріс.

Estonia will never accept the illegal decision by Russia to recognize Donetsk and Luhansk regions. They are an internationally recognized part of Ukraine, like Crimea. Clearly, Moscow is not serious about diplomacy but is looking for casus belli. #StandWithUkraine