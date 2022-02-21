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Президент Естонії відреагував на визнання Путіним ОРДЛО

Понеділок, 21 лютого 2022, 21:53

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Естонія ніколи не прийме рішення РФ визнати самопроголошені "республіки" на окупованих територіях Донбасу, та зауважив, що Путін шукає привід для війни.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву він оприлюднив у своєму Twitter після рішення президента РФ визнати ОРДЛО.

"Естонія ніколи не визнає протиправне рішення Росії визнати ОРДЛО. Вони - частина України у міжнародно визнаних кордонах, як і Крим. Вже видно, що Москва не серйозно заявляє про готовність до дипломатичного шляху, а шукає привід для війни", - заявив Алар Каріс.

Прем'єрка Естонії Кая Каллас перед тим заявила, якщо Кремль визнає незалежність ОРДЛО, то зачинить двері для дипломатії і створить привід для війни.

Президент Естонії приїде в Україну 22 лютого

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив у понеділок, якщо Росія визнає дві "республіки" ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС.

У понеділок члени Радбезу РФ на камеру висловилися за визнання незалежності окупованих агресором ОРДО і ОРЛО. Путін увечері підписав відповідні укази. 

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо

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