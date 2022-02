Президент Эстонии отреагировал на признание Путиным ОРДЛО

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Эстония никогда не примет решение РФ признать самопровозглашенные "республики" на оккупированных территориях Донбасса, и отметил, что Путин ищет повод для войны.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление он обнародовал в своем Twitter после решения президента РФ признать ОРДЛО.

"Эстония никогда не признает противоправное решение России признать ОРДЛО. Они – часть Украины в международно признанных границах, как и Крым. Уже видно, что Москва не серьезно заявляет о готовности к дипломатическому пути, а ищет повод для войны", – заявил Алар Карис.

Estonia will never accept the illegal decision by Russia to recognize Donetsk and Luhansk regions. They are an internationally recognized part of Ukraine, like Crimea. Clearly, Moscow is not serious about diplomacy but is looking for casus belli. #StandWithUkraine