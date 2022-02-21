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Президент Эстонии отреагировал на признание Путиным ОРДЛО

Понедельник, 21 февраля 2022, 21:53

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Эстония никогда не примет решение РФ признать самопровозглашенные "республики" на оккупированных территориях Донбасса, и отметил, что Путин ищет повод для войны.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление он обнародовал в своем Twitter после решения президента РФ признать ОРДЛО.

"Эстония никогда не признает противоправное решение России признать ОРДЛО. Они – часть Украины в международно признанных границах, как и Крым. Уже видно, что Москва не серьезно заявляет о готовности к дипломатическому пути, а ищет повод для войны", – заявил Алар Карис.

Премьер Эстонии Кая Каллас перед тем заявила, что если Кремль признает независимость ОРДЛО, то закроет двери для дипломатии и создаст повод для войны.

Президент Эстонии приедет в Украину 22 февраля

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, если Россия признает две "республики" ОРДЛО, он активирует санкционную процедуру ЕС.

В понедельник члены Совбеза РФ на камеру высказались за признание независимости оккупированных агрессором ОРДО и ОРЛО. Путин вечером подписал соответствующие указы.

Смотрите видео на эту тему: Признание ОРДЛО Кремлем: последствия, санкции, изменения на фронте. Объясняем

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