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Зеленський поговорив з Байденом, стартує засідання РНБО

Понеділок, 21 лютого 2022, 21:57

Президент Володимир Зеленський заявив, що обговорив події останніх годин з президентом США Джо Байденом.

Про це він написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Обговорили події останніх годин з президентом США. Розпочинаємо засідання Ради національної безпеки і оборони", - зазначив український президент.

Він додав, що також планується розмова з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Президент Російської Федерації Владімір Путін 21 лютого підписав укази про визнання ОРДЛО. На підписанні були присутні керівники фейкових утворень Пушилін і Пасічник.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив у понеділок, якщо Росія визнає дві "республіки" ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС.

Глава Європейської ради Шарль Мішель назвав рішення Владіміра Путіна визнати ОРДЛО "грубим порушенням міжнародного права та Мінських угод".

Латвія вимагає негайних санкцій ЄС проти Росії через визнання ОРДЛО.

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо

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