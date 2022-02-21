Зеленский поговорил с Байденом, стартует заседание СНБО

Президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил события последних часов с президентом США Джо Байденом.

Об этом он написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Обсудили события последних часов с президентом США. Начинаем заседание Совета национальной безопасности и обороны", – отметил украинский президент.

Он добавил, что также планируется разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ОРДЛО. На подписании присутствовали руководители фейковых образований Пушилин и Пасечник.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, если Россия признает две "республики" ОРДЛО, он активирует санкционную процедуру ЕС.

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал решение Владимира Путина признать ОРДЛО "грубым нарушением международного права и минских соглашений".

Латвия требует немедленных санкций ЕС против России по признанию ОРДЛО.

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