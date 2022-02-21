Зеленский поговорил с Байденом, стартует заседание СНБО
Президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил события последних часов с президентом США Джо Байденом.
Об этом он написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".
"Обсудили события последних часов с президентом США. Начинаем заседание Совета национальной безопасности и обороны", – отметил украинский президент.
Он добавил, что также планируется разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ОРДЛО. На подписании присутствовали руководители фейковых образований Пушилин и Пасечник.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, если Россия признает две "республики" ОРДЛО, он активирует санкционную процедуру ЕС.
Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал решение Владимира Путина признать ОРДЛО "грубым нарушением международного права и минских соглашений".
Латвия требует немедленных санкций ЕС против России по признанию ОРДЛО.
Смотрите видео на эту тему: Признание ОРДЛО Кремлем: последствия, санкции, изменения на фронте. Объясняем
Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды