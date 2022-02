Латвія вимагає негайних санкцій ЄС проти Росії через визнання ОРДЛО

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич заявив, що ЄС має негайно ввести санкції проти Росії після рішення Владіміра Путіна визнати ОРДЛО.

Про це Ринкевич написав у Twitter, пише "Європейська правда".

"Рішення про визнання Росією так званих Донецької та Луганської народних республік є грубим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності України. Латвія засуджує цей акт агресії та закликає до жорсткої міжнародної реакції. ЄС має негайно ввести санкції", - заявив глава латвійського МЗС.

Decision to recognise so called Donetsk & Luhansk people’s republics by #Russia is a flagrant violation of the international law and Ukraine’s territorial integrity. #Latvia condemns this act of aggression and calls for strong intl response. EU must impose sanctions immediately