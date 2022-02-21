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Латвія вимагає негайних санкцій ЄС проти Росії через визнання ОРДЛО

Понеділок, 21 лютого 2022, 21:44

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич заявив, що ЄС має негайно ввести санкції проти Росії після рішення Владіміра Путіна визнати ОРДЛО.

Про це Ринкевич написав у Twitter, пише "Європейська правда".

"Рішення про визнання Росією так званих Донецької та Луганської народних республік є грубим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності України. Латвія засуджує цей акт агресії та закликає до жорсткої міжнародної реакції. ЄС має негайно ввести санкції", - заявив глава латвійського МЗС.

МЗС Естонії у своєму Twitter в понеділок опублікувало заяву, в якій закликало ЄС негайно ввести санкцій проти РФ у разі визнання псевдореспублік незалежними.

Президент Російської Федерації Владімір Путін 21 лютого підписав укази про визнання ОРДЛО. На підписанні були присутні керівники фейкових утворень Пушилін і Пасічник.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив у понеділок, якщо Росія визнає дві "республіки" ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС.

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо

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