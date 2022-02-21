Латвія вимагає негайних санкцій ЄС проти Росії через визнання ОРДЛО
Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич заявив, що ЄС має негайно ввести санкції проти Росії після рішення Владіміра Путіна визнати ОРДЛО.
Про це Ринкевич написав у Twitter, пише "Європейська правда".
"Рішення про визнання Росією так званих Донецької та Луганської народних республік є грубим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності України. Латвія засуджує цей акт агресії та закликає до жорсткої міжнародної реакції. ЄС має негайно ввести санкції", - заявив глава латвійського МЗС.
Decision to recognise so called Donetsk & Luhansk people’s republics by #Russia is a flagrant violation of the international law and Ukraine’s territorial integrity. #Latvia condemns this act of aggression and calls for strong intl response. EU must impose sanctions immediately— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 21, 2022
МЗС Естонії у своєму Twitter в понеділок опублікувало заяву, в якій закликало ЄС негайно ввести санкцій проти РФ у разі визнання псевдореспублік незалежними.
Президент Російської Федерації Владімір Путін 21 лютого підписав укази про визнання ОРДЛО. На підписанні були присутні керівники фейкових утворень Пушилін і Пасічник.
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив у понеділок, якщо Росія визнає дві "республіки" ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС.
Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо
Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди