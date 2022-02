Посли ЄС продовжили санкції проти Януковича на 6 місяців замість року

Посли Євросоюзу продовжили санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича, його сина та п’яти осіб, при цьому щодо частини - лише на шість місяців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС сьогодні продовжили санкції проти Януковича і шести пов’язаних осіб. Щодо чотирьох із них, включно з Януковичем і сином - на 6 місяців, ще для трьох - на 12 місяців, як і зазвичай", - написав він.

