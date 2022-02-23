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Посли ЄС продовжили санкції проти Януковича на 6 місяців замість року

Середа, 23 лютого 2022, 11:54

Посли Євросоюзу продовжили санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича, його сина та п’яти осіб, при цьому щодо частини - лише на шість місяців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС сьогодні продовжили санкції проти Януковича і шести пов’язаних осіб. Щодо чотирьох із них, включно з Януковичем і сином - на 6 місяців, ще для трьох - на 12 місяців, як і зазвичай", - написав він.

В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства

У санкційному списку залишилося 7 осіб з 18, у тому числі сам Віктор Янукович. У червні минулого року ЄС вперше зняв старі санкції з Віктора Януковича.

Для збереження санкцій Євросоюзу проти осіб з орбіти експрезидента України Віктора Януковича необхідні зрушення у розслідуванні справ проти них в Україні, заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба.

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