Послы ЕС продлили санкции против Януковича на шесть месяцев вместо года

Послы Евросоюза продлили санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича, его сына и пяти человек, при этом для части - всего на шесть месяцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС сегодня продлили санкции против Януковича и шести связанных лиц. В отношении четырех из них, включая Януковича и сына - на 6 месяцев, еще для трех - на 12 месяцев, как обычно", - написал он.

EU ambassador today renewed the sanctions on #Yanukovych and 6 associates. For 4 of them, including Yanukovych and his son for 6 months, for 3 it was the usual 12 months. #Ukraine #Russia