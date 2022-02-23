Послы ЕС продлили санкции против Януковича на шесть месяцев вместо года

Послы Евросоюза продлили санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича, его сына и пяти человек, при этом для части - всего на шесть месяцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС сегодня продлили санкции против Януковича и шести связанных лиц. В отношении четырех из них, включая Януковича и сына - на 6 месяцев, еще для трех - на 12 месяцев, как обычно", - написал он.

EU ambassador today renewed the sanctions on #Yanukovych and 6 associates. For 4 of them, including Yanukovych and his son for 6 months, for 3 it was the usual 12 months. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 23, 2022

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия

В санкционном списке остались 7 человек из 18, в том числе сам Виктор Янукович. В июне прошлого года ЕС впервые снял старые санкции с Виктора Януковича.

Для сохранения санкций Евросоюза против лиц из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича необходимы сдвиги в расследовании дел против них в Украине, заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба.

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