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Послы ЕС продлили санкции против Януковича на шесть месяцев вместо года

Среда, 23 февраля 2022, 11:54

Послы Евросоюза продлили санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича, его сына и пяти человек, при этом для части - всего на шесть месяцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС сегодня продлили санкции против Януковича и шести связанных лиц. В отношении четырех из них, включая Януковича и сына - на 6 месяцев, еще для трех - на 12 месяцев, как обычно", - написал он.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия

В санкционном списке остались 7 человек из 18, в том числе сам Виктор Янукович. В июне прошлого года ЕС впервые снял старые санкции с Виктора Януковича.

Для сохранения санкций Евросоюза против лиц из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича необходимы сдвиги в расследовании дел против них в Украине, заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба.

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