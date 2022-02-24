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В парламенте Германии призвали предоставить Украине оружие

Четверг, 24 февраля 2022, 10:18

Глава комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген заявил, что поддерживает отправку оружия в Украину.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я был против поставок оружия, чтобы каналы связи с Москвой оставались открытыми. С этим покончено. Сейчас важна оборона. Мы должны доставить в Украину любое оружие, которое можем", - написал Реттген.

Германия последовательно отказывалась поставлять оружие в Украину и даже блокировала передачу оружия третьими странами, если у него было немецкое происхождение.

Следует отметить, что Реттген является членом Христианско-демократического союза, не являющегося частью правительственной коалиции Германии. Впрочем, такое заявление является признаком того, что вопрос поставки оружия в Берлине выйдет на первый план.

Как сообщалось, в ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал наступление на Украину. В Киеве и Харькове начались ракетные удары. Сообщается, что нападающие сеют панику, в некоторых городах горят воинские части и аэропорты.

Читайте также: "Оружейные" ошибки Германии: почему политика Берлина порой способствует конфликтам в мире

а также: Немецкое оружие для Киева: как давление СМИ заставляет Берлин менять политику в отношении Украины

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Украинской правды".

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