В парламенте Германии призвали предоставить Украине оружие

Глава комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген заявил, что поддерживает отправку оружия в Украину.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я был против поставок оружия, чтобы каналы связи с Москвой оставались открытыми. С этим покончено. Сейчас важна оборона. Мы должны доставить в Украину любое оружие, которое можем", - написал Реттген.

I was against arms deliveries in order to keep channels of communication with Moscow open. That's over for now. What matters now is defence. Whatever #weapons we can provide, we must deliver to #Ukraine.