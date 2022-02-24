В парламенте Германии призвали предоставить Украине оружие

Глава комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген заявил, что поддерживает отправку оружия в Украину.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я был против поставок оружия, чтобы каналы связи с Москвой оставались открытыми. С этим покончено. Сейчас важна оборона. Мы должны доставить в Украину любое оружие, которое можем", - написал Реттген.

I was against arms deliveries in order to keep channels of communication with Moscow open. That's over for now. What matters now is defence. Whatever #weapons we can provide, we must deliver to #Ukraine. — Norbert Röttgen (@n_roettgen) February 24, 2022

Германия последовательно отказывалась поставлять оружие в Украину и даже блокировала передачу оружия третьими странами, если у него было немецкое происхождение.

Следует отметить, что Реттген является членом Христианско-демократического союза, не являющегося частью правительственной коалиции Германии. Впрочем, такое заявление является признаком того, что вопрос поставки оружия в Берлине выйдет на первый план.

Как сообщалось, в ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал наступление на Украину. В Киеве и Харькове начались ракетные удары. Сообщается, что нападающие сеют панику, в некоторых городах горят воинские части и аэропорты.

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Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Украинской правды".