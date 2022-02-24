Чехія засудила напад РФ на Україну та хоче консультацій за ст. 4 договору про НАТО

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський засудив вторгнення РФ до України та заявив, що Чехія приєднується до вимоги почати консультації союзників за ст. 4 договору про НАТО.

"Рішуче засуджую вторгнення Росії до України. Рішення Кремля почати абсолютно неспровокований напад - неприйнятне і порушує міжнардоне право. Ми разом із союзниками будемо реагувати на цей варварський акт агресії… Я обурений неприйнятною поведінкою РФ, це немає нічого спільного з сучасною європейською політикою.

I strongly condemn the Russian invasion of Ukraine. The Kremlin's decision to launch a completely unprovoked attack is unacceptable and in contradiction to international law. Together with Allies, we will respond to this barbaric act of aggression. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) February 24, 2022

Чехія і союзники вимагають консультацій за ст. 4 договору про НАТО у зв’язку з агресією РФ проти України", - заявив Ян Ліпавський.

Czechia and its Allies demand consultations under Article 4 of the North Atlantic Treaty on Russia's aggression against Ukraine. pic.twitter.com/QWz04EML5F — Jan Lipavský (@JanLipavsky) February 24, 2022

Він додав, що поспілкувався з послом України у Празі, та висловив солідарність з українцями і своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Як повідомляє "Українська правда", вранці 24 лютого президент РФ Владімір Путін почав війну проти України, формально заявивши про операцію на Донбасі.

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Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".