Чехія засудила напад РФ на Україну та хоче консультацій за ст. 4 договору про НАТО

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський засудив вторгнення РФ до України та заявив, що Чехія приєднується до вимоги почати консультації союзників за ст. 4 договору про НАТО.

"Рішуче засуджую вторгнення Росії до України. Рішення Кремля почати абсолютно неспровокований напад - неприйнятне і порушує міжнардоне право. Ми разом із союзниками будемо реагувати на цей варварський акт агресії… Я обурений неприйнятною поведінкою РФ, це немає нічого спільного з сучасною європейською політикою.

I strongly condemn the Russian invasion of Ukraine. The Kremlin's decision to launch a completely unprovoked attack is unacceptable and in contradiction to international law. Together with Allies, we will respond to this barbaric act of aggression.