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Чехія засудила напад РФ на Україну та хоче консультацій за ст. 4 договору про НАТО

Четвер, 24 лютого 2022, 10:59

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський засудив вторгнення РФ до України та заявив, що Чехія приєднується до вимоги почати консультації союзників за ст. 4 договору про НАТО. 

"Рішуче засуджую вторгнення Росії до України. Рішення Кремля почати абсолютно неспровокований напад - неприйнятне і порушує міжнардоне право. Ми разом із союзниками будемо реагувати на цей варварський акт агресії… Я обурений неприйнятною поведінкою РФ, це немає нічого спільного з сучасною європейською політикою.

Чехія і союзники вимагають консультацій за ст. 4 договору про НАТО у зв’язку з агресією РФ проти України", - заявив Ян Ліпавський.

Він додав, що поспілкувався з послом України у Празі, та висловив солідарність з українцями і своїм українським колегою Дмитром Кулебою. 

Як повідомляє "Українська правда", вранці  24 лютого президент РФ Владімір Путін почав війну проти України, формально заявивши про операцію на Донбасі.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

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