КНДР розродилась панегіриком "героїчній російській армії" через надання Україні ATACMS

Союзна Росії в повномасштабній агресії проти України Північна Корея 29 квітня опублікувала заяву, де спробувала розкритикувати постачання українським Збройним Силам американських далекобійних ракет ATACMS.

Текст заяви представника північнокорейського Міністерства оборони під назвою "Непродуманий варіант призведе до катастрофи" опублікувало агентство ЦТАК, повідомляє "Європейська правда".

Представник Пхеньяна стверджує, що таємним постачанням Україні ракет ATACMS адміністрація США "ще чіткіше зрадила своє справжнє обличчя як порушника миру, що загострює війну".

"Цього разу вона вдалася до такої підлої політики, як надання своїм холуям навіть ракет дальнього радіуса дії для нападу на російську територію, намагаючись переломити хід війни, яка останнім часом ведеться проти них більш серйозно, ніж будь-коли", – наважився сказати речник Міноборони КНДР.

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Він вважає, що ці поставки "призведуть до розпалювання безрозсудної конфронтаційної істерії маріонеткової кліки Зеленського", а Вашингтон "зазнає поразки на українському полі бою".

"США ніколи не зможуть перемогти героїчну російську армію і народ з будь-яким новітнім озброєнням або військовою підтримкою", – такими пафосними словами завершується заява північнокорейського Міноборони.

Минулого тижня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що Україна вже отримала далекобійні ракети ATACMS у складі попереднього пакета військової допомоги.

За інформацією ЗМІ, у США сподіваються, що рішення про ATACMS для України, підштовхне Німеччину до аналогічного кроку стосовно власних крилатих ракет Taurus.