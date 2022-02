Чехия осудила нападение РФ на Украину и хочет консультаций по ст. 4 договора о НАТО

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский осудил вторжение РФ в Украину и заявил, что Чехия присоединяется к требованию начать консультации союзников по ст. 4 договора о НАТО.

"Решительно осуждаю вторжение России в Украину. Решение Кремля начать совершенно неспровоцированное нападение - неприемлемое и нарушающее международное право. Мы вместе с союзниками будем реагировать на этот варварский акт агрессии... Я возмущен неприемлемым поведением РФ, это не имеет ничего общего с современной европейской политикой".

I strongly condemn the Russian invasion of Ukraine. The Kremlin's decision to launch a completely unprovoked attack is unacceptable and in contradiction to international law. Together with Allies, we will respond to this barbaric act of aggression.