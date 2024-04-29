Режим Лукашенка визнав "екстремістською" білоруську редакцію DW, мовник відреагував

Міністерство внутрішніх справ Білорусі 29 квітня оголосило білоруську редакцію німецького іномовлення Deutsche Welle "екстремістським формуванням", фактично заборонивши доступ до її контенту на території країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила сама DW.

Білоруське МВС визнало "екстремістським формуванням" співробітників DW, які створюють контент для сторінки "DW Беларусь", і заборонило їхню діяльність на території Білорусі.

Причиною такого рішення відомство назвало нібито організацію підготовки та "вчинення посягань на суверенітет і громадську безпеку Республіки Білорусь, дискредитацію та образу посадових осіб".

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Як пояснюють у DW, тепер їхній контент повністю заборонений у Білорусі, а будь-яка співпраця з німецькою медіакомпанією може розглядатися в країні як кримінальний злочин і каратись багаторічним позбавленням волі.

Генеральний директор DW Петер Лімбург "найрішучішим чином" засудив рішення білоруського МВС і відкинув звинувачення як такі, що "не відповідають реальній роботі нашої білоруської редакції".

"Режим у Білорусі боїться незалежних ЗМІ і робить усе можливе, щоб позбавити білорусів доступу до вільної інформації. Вони бояться відповідальних громадян, які самостійно формують думку про те, що відбувається у своїй країні, у Європі та у світі", – вважає Лімбург.

Нагадаємо, минулого року в Білорусі заблокували кілька українських ЗМІ за "дискредитацію" Лукашенка.