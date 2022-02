Молдова готовит центры для приема первых беженцев из Украины

Глава МИД Молдовы Нику Попеску сообщил, что на границе с Украиной формируются центры для приема первых беженцев из Украины от войны с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В эти трудные времена Молдова держит свои границы открытыми и сделает все возможное, чтобы принять и помочь мирным жителям Украины. Правительство обеспечило дополнительный персонал для беспрепятственного пересечения вблизи Паланки и Окницы и готовит приемные центры для размещения первых украинских беженцев", - сообщил Попеску в Twitter.

In these difficult times, #Moldova is keeping its borders open & will do our best to receive & help civilians from #Ukraine. The government has ensured additional staff for smooth crossing near Palanca & Ocnita & is preparing receiving centres to accommodate the first 🇺🇦refugees. pic.twitter.com/b5MPYkEhNZ