Литва предоставит Украине автоматы, боеприпасы и другую помощь

Литва передаст Украине дополнительные бронежилеты, каски, автоматы и боеприпасы.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

"Министр обороны Арвидас Анушаускас и посол Украины Петр Бешта только встретились для консультаций по военной помощи, которая скоро будет передана Украине Литвой. Мы стоим с Украиной, передавая дополнительные бронежилеты, каски, автоматы и боеприпасы", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

🇱🇹DefMin @a_anusauskas and 🇺🇦Ambassador @Petro_Beshta just had a meeting for consultations on the military assistance that soon will be transferred to Ukraine by Lithuania. We #StandWithUkraine by handing over additional armoured vests, helmets, automatic rifles and ammunition. pic.twitter.com/u5mhVBYcT1