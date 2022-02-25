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Литва предоставит Украине автоматы, боеприпасы и другую помощь

Пятница, 25 февраля 2022, 17:01

Литва передаст Украине дополнительные бронежилеты, каски, автоматы и боеприпасы.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

"Министр обороны Арвидас Анушаускас и посол Украины Петр Бешта только встретились для консультаций по военной помощи, которая скоро будет передана Украине Литвой. Мы стоим с Украиной, передавая дополнительные бронежилеты, каски, автоматы и боеприпасы", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Анушаускас отметил, что Литва поддерживает Украину в этот трудный час, делая все возможное, чтобы поддержать Вооруженные силы Украины оружием.

"Мы понимаем, что украинские войска также борются за нашу безопасность. Мы должны остановить Россию как можно скорее", – написал в Twitter.

В пятницу также стало известно, что Эстония направит Украине дополнительную военную помощь в виде противотанковых ракет Javelin и зенитных боеприпасов.

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