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Из-за войны РФ против Украины из центра Софии хотят демонтировать памятник советской армии

Суббота, 26 февраля 2022, 08:23

Мэр одного из районов Софии Трайчо Трайков инициирует демонтаж из центра болгарской столицы памятника советской армии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство БГНЕС.

"Я назначу начало процедуры демонтажа памятника, после того как вдруг оказалось, что весь Софийский городской совет (СМР) минус социалисты поддерживает и ожидает такого шага" - сообщил Трайков.

Решение было принято из-за войны, которую Россия ведет против Украины.

Агентство приводит фотографию монумента, на котором нарисован украинский флаг и написаны слова "Слава Украине".

 

"Пусть ночь людей с разбитыми сердцами и слезами на глазах будет легкой в ​​Украине и пусть Бог помогает всем людям", - заявил политик.

Годами политики, общественность, представители интеллигенции, граждане требуют сноса памятника в центре Софии.

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Война с РФ Болгария

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