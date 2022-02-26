Латвия закроет небо для российских самолетов

Реагируя на агрессию России против Украины, Латвия закроет свое воздушное пространство для российских самолетов.

Об этом порталу Delfi сообщили в министерстве сообщения страны, пишет "Европейская правда".

Под запрет попадут все зарегистрированные в России коммерческие авиакомпании.

В настоящее время идет подготовка законопроекта, который будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета министров.

Решение принимается с координацией с правительством Литвы и Эстонии. Министр юстиции Янис Борданс подтвердил, что воздушное пространство Латвии для российских авиарейсов будет закрыто.

Болгария с субботы 26 февраля закрыла небо для всех рейсов, совершаемых российскими компаниями.

Ранее небо для российских самолетов закрыли Польша и Чехия.

Первой о закрытии воздушного пространства для россиян заявила Британия – 24 февраля в новый пакет санкций попал "Аэрофлот". Подобный шаг возможен и от ЕС.

В ответ Россия запретила рейсы и транзит для всех самолетов, связанных с Британией.

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