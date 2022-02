В Таллинне тысячи человек вышли поддержать Украину

В Таллинне, столице Эстонии, на Площади Свободы собрался многотысячный митинг в поддержку Украины.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда". Фото c акции публикует также посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

Акцию организовали несколько общественных организаций, в том числе Конгресс украинцев Эстонии, Союз студентов Эстонии.

Событие началось с исполнения гимна Украины и Эстонии и выступления президента Алара Кариса.

Посол Украины в Эстонии Марьяна Беца написала в своем Twitter, что очень тронута акцией.

Deeply moved. Thousands and thousands of people in Tallinn to support Ukraine in the face of Russian aggression #StandWithUkraine pic.twitter.com/MJ8jGXqHXZ