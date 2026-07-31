Литва закликала ЄС не допускати "дірявих кордонів" на тлі кризи в іспанському анклаві в Африці

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Європейський Союз не може дозволити собі мати "діряві кордони" на тлі кризи, що розгортається в іспанському анклаві в Африці.

Про це він сказав у п’ятницю, 31 липня, передає LRT, пише "Європейська правда".

Він наголосив, що на засіданнях Європейської ради робитиме все можливе, аби ЄС мав чітку міграційну політику.

"Насправді так не повинно бути, і ми точно не можемо дозволити собі мати діряві кордони в усіх значеннях цього слова. Йдеться як про національну безпеку та відносини з агресивними сусідами, так і про міграцію. Литва у цьому питанні є прикладом країни, яка убезпечує свої кордони, хоча протягом останніх років ми також переживали значну напругу, але впоралися з цим", – сказав Науседа.

За його словами, ситуація в анклаві Сеута не сприяє внутрішній стабільності ЄС, ставить під сумнів функціонування Шенгенської зони та створює стимули для появи внутрішніх бар’єрів і кордонів.

На думку президента Литви, це суперечить самій ідеї Європейського Союзу.

"ЄС – це те, що, на моє переконання, має бути дуже добре захищеним ззовні й водночас не мати жодних бар’єрів чи внутрішніх кордонів усередині Союзу", – заявив він.

Окрім цього, Науседа додав, що ЄС має діяти не так, як у 2016 чи 2017 роках, а відповідно до нинішніх викликів.

За попередніми оцінками сил безпеки Іспанії, за останні дні до Сеути нелегально потрапили понад 40 тисяч мігрантів.

Іспанський уряд заявив, що розгорне підрозділи армії у своєму північноафриканському анклаві Сеута для посилення безпеки.

А міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав закрити Шенгенську зону для Іспанії.