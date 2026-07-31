Українські рятувальники вирушили до Франції гасити лісові пожежі

Уранці 31 липня українські рятувальники вирушили до Франції, аби допомогти у боротьбі з масштабними лісовими пожежами, що вирують у країні.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський у своєму офіційному Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

До Франції направлено зведений загін із 70 рятувальників та 15 спеціалізованих автомобілів. Вони вирушили на поміч за дорученням президента України Володимира Зеленського та в межах Механізму цивільного захисту ЄС.

Напередодні Вигівський мав онлайн-розмову з міністром внутрішніх справ Франції Лораном Нуньєсом. Посадовці обговорили деталі щодо роботи української команди рятувальників у Франції.

Також у разі додаткової потреби Україна готова скерувати на допомогу у гасінні лісових пожеж авіацію Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), додав Вигівський.

За словами міністра, рятувальники ДСНС мають унікальний досвід роботи в надскладних умовах, адже щодня ліквідовують наслідки російських атак, гасять масштабні пожежі, проводять пошуково-рятувальні операції та працюють у зонах постійної небезпеки.



"Попри виклики повномасштабної війни та десятки щоденних обстрілів, Україна завжди готова прийти на допомогу тим, хто поруч із нами у найважчі часи", – підкреслив міністр.

29 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з французьким президентом Емманюелем Макроном запропонував Франції допомогу у боротьбі з лісовими пожежами.

Спецгелікоптери з Чехії та Словаччини вже почали працювати поруч з французькими пожежниками у південному департаменті Вар.

Бельгія надіслала спецтехніку і 30 військових для боротьби з пожежами у Франції.

Лісові пожежі, що тривають в Іспанії та Франції, змусили сотні тисяч людей евакуюватися та випалили величезні ділянки землі.