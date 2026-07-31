В Італії закликали закрити Шенгенську зону для Іспанії через наплив мігрантів
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав закрити Шенгенську зону для Іспанії після того, як 30 липня сотні мігрантів незаконно перетнули кордон з Марокко до північноафриканського анклаву Сеута.
Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
Таяні заявив, що він підтримує закриття зони вільного пересування з Іспанією. Італійський міністр аргументував це тим, що "нелегальна та неконтрольована імміграція становить загрозу національній безпеці".
"Кадри, що надходять із Сеути, свідчать про те, що рішення уряду в Мадриді надати іспанське – а отже, і європейське – громадянство понад 500 000 нелегальних іммігрантів є вкрай помилковим і сприяє торгівлі людьми", – сказав він.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні своєю чергою заявила, що Італія не буде "сидіти склавши руки" у цій ситуації.
"Ми скликаємо відповідні відомства, і за підсумками цих зустрічей ми готові вжити заходів – у тому числі надзвичайних – для захисту наших кордонів та безпеки наших громадян, таких як призупинення дії Шенгенської угоди з Іспанією. Ми не поступимося ні на міліметр у питанні нелегальної імміграції: захист наших кордонів, боротьба з торговцями людьми та забезпечення ефективної репатріації й надалі залишатимуться політикою цього уряду", – запевнила вона.
Варто нагадати, що у липні Верховний суд Іспанії ухвалив рішення, згідно з яким мігрантів, затриманих у морі під час спроби дістатися до Сеути чи Мелільї, не можна негайно повертати відповідно до спеціального режиму відмови у перетині кордону, що діє в цих анклавах.
За останній тиждень до Сеути проникли 1 500 мігрантів, які перепливли море з Марокко.
Іспанський уряд заявив, що розгорне підрозділи армії у своєму північноафриканському анклаві Сеута для посилення безпеки.