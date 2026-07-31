Франція посилює контроль на кордоні з Іспанією через наплив тисяч мігрантів в іспанський анклав

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс оголосив про негайне посилення контролю на кордоні з Іспанією у зв’язку з міграційною кризою у іспанському анклаві Сеута в Африці.

Про це міністр повідомив у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Нуньєс оголосив, він вжив негайних заходів для посилення контролю на іспанському кордоні.

"З огляду на ситуацію, що склалася в анклаві Сеута, я ще вчора ввечері віддав розпорядження негайно посилити контроль на іспанському кордоні. Крім того, я залучаю Прикордонні сили швидкого реагування для проведення ретельних перевірок", – повідомив глава МВС Франції.

За попередніми оцінками сил безпеки Іспанії, за останні дні до Сеути з території Марокко нелегально потрапили понад 40 тисяч мігрантів.

Ця цифра значно перевищує показники, зафіксовані під час попередньої міграційної кризи в цьому автономному місті у травні 2021 року, коли, за оцінками, понад 10 тисяч мігрантів уникли прикордонного контролю.

Іспанський уряд заявив, що розгорне підрозділи армії у своєму північноафриканському анклаві Сеута для посилення безпеки.

А міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав закрити Шенгенську зону для Іспанії.